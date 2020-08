La grande Braderie de Toulouse du 3 au 5 septembre 2020

Partager Facebook

Dans un contexte difficile, la grande braderie de Toulouse aura bien lieu les 3, 4 et 5 septembre prochains chez les commerçants de la ville rose.

La Mairie de Toulouse, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne organisent la 8e édition de la grande braderie de Toulouse jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 septembre de 11h à 20h. Plus de 1000 boutiques accueilleront leurs clients. L’an dernier près de 60 000 personnes en moyenne par jour étaient au rendez-vous..

Pour se rendre à la Grande Braderie, les Toulousains sont appelés à privilégier les transports en commun : métro, tram et bus ainsi que les vélos.

Une grande Braderie de Toulouse sous COVID 19

Attention, cette année, la grande Braderie de Toulouse se fera sous les restrictions dans la lutte contre la propagation du COVID 19. Le port du masque est obligatoire dans Toulouse et les commerçants imposeront des consignes strictes dans leur établissement. Il faudra donc prendre quelques mesures en ce weekend de rentrée pour profiter des réductions offertes par les magasins. Reste à savoir si les toulousains seront nombreux cette année ?