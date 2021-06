Blagnac. Direction le merveilleux pour le Festival des Lanternes 2021

Partager Facebook

Après des années à Gaillac, le Festival des Lanternes s’installe à Blagnac, au Parc du Ritouret, du 1er décembre 2021 au 1er février 2022. Pour cette nouvelle édition, embarquement pour un « vol au-dessus du merveilleux » !

Embarquement immédiat à la découverte d’une exposition unique et merveilleuse avec plus de 45 tableaux et 2 000 lanternes. Le parc du Ritouret de Blagnac accueille pour la première fois le festival des lanternes. Une création artistique présente sur 10 hectares qui se veut puissante comme le dragon, émotive comme les pandas, aux légendes mythiques et spectaculaires comme le jurassique parc de dinosaures.

Cette création artistique révèle un savoir faire d’excellence des bâtisseurs chinois par la réalisation de sculptures lumineuses monumentales recouvertes de soie. Un voyage magique aux promesses enchanteresses. De la balade mythique et fantastique, au dragon qui investit pleinement le lac, pour découvrir la faune préhistorique. Le final de la visite s’illuminera par la mise en valeur locale d’une partie de l’épopée de l’aéropostale.

Une édition incontournable pour les fêtes de fin d’année 2021-2022 avec les 45 tableaux à la fois délicats, fantastiques, étonnants, féeriques avec notamment « Mythe et légende du cerf magique Fuzhu », « Le Daguanyuan ou Grand View Garden » ou encore le Ritouret jurassique parc avec les désormais célèbres dinosaures.

> www.festivaldeslanternes-blagnac.com

Une thématique pas si anodine !

Le choix de la thématique « Vol au dessus du merveilleux » est une référence au film culte Vol au dessus d’un nid de coucou de Milos Forman. Ce film culte des années 70, qui au-delà du simple pamphlet psychiatrique, symbolise la lutte et la liberté. « Parallèle très intéressant par rapport à la crise sanitaire qui nous a isolés pendant «deux années. On recouvre enfin notre liberté et les retrouvailles avec le public par l’ouverture de ce festival des lanternes, festival grandement attendu en cette »période des fêtes de fin d’année. » explique les organisateurs.