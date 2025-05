Le Nouveau Printemps 2025 Dévoile son Week-End d’Ouverture : Expositions, Performances et Cinéma au Rendez-vous !

Toulouse se pare de ses plus belles couleurs pour accueillir Le Nouveau Printemps 2025 ! Dès ce vendredi 23 mai, le festival d’art contemporain ouvre ses portes, invitant le public à explorer une multitude d’expositions et d’événements inédits. Préparez-vous à un week-end d’ouverture foisonnant de découvertes, avec des accès libres et des temps forts à ne pas manquer.

Immergez-vous dans les Expositions dès le 23 Mai

À partir de ce vendredi 23 mai à 14h00, l’intégralité des expositions de l’édition 2025 du Nouveau Printemps sera accessible. Dix lieux insolites et inédits de la ville accueilleront ces installations, offrant une expérience artistique unique. L’accès aux expositions est libre et gratuit, avec des horaires prolongés : jusqu’à 22h00 ce vendredi 23 mai et 20h00 ce samedi 24 mai.

Les ateliers et visites, allant des « visites flash » aux « visites goûter » en passant par des parcours en LSF ou à double voix, débutent également dès le 23 mai. Retrouvez le programme complet et les liens de réservation sur le site internet du festival.

Événements du Week-End d’Ouverture (23 au 25 Mai) :

Bien que la billetterie pour les soirées d’ouverture soit close, les détenteurs de billets sont assurés d’une entrée jusqu’à 20h00 le vendredi 23 mai et 19h00 le samedi 24 mai. Pour les autres, des places seront mises à disposition directement sur le lieu de l’événement.

Voici un aperçu des temps forts en accès libre durant ce week-end :

Vendredi 23 Mai :

15h00 à l’ENSAV : Programme de films « Trilogie de Carnaval » de Sarah Maldoror, incluant « Fogo île de feu feu », « À Bissau le carnaval » et « Un carnaval dans le Sahel ». (Durée : 1h20).

Programme de films « Trilogie de Carnaval » de Sarah Maldoror, incluant « Fogo île de feu feu », « À Bissau le carnaval » et « Un carnaval dans le Sahel ». (Durée : 1h20). 17h45 et 18h30 à la chapelle des Cordeliers : Performance « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus real ? » de Nikki Gucci. (Durée : 15 minutes).

Performance « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus real ? » de Nikki Gucci. (Durée : 15 minutes). 19h00 au départ de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine : « Konvwa Libèté », une déambulation performative de Raphaël Barontini. (Durée : 1h00).

« Konvwa Libèté », une déambulation performative de Raphaël Barontini. (Durée : 1h00). 19h00 à l’ENSAV : Projection des films « Anthem » de Marlon T.Riggs et Christian Badley et « The Queen » de Franck Simon, dans le cadre du programme LOVE DRAG. (Durée : 1h20).

Samedi 24 Mai :

11h00 à l’ENSAV : Projections de « Playback. Ensayo de una despedida » d’Agustina Comedi et « Kiki » de Sara Jordenö dans le cadre du programme LOVE DRAG. (Durée : 1H45).

Projections de « Playback. Ensayo de una despedida » d’Agustina Comedi et « Kiki » de Sara Jordenö dans le cadre du programme LOVE DRAG. (Durée : 1H45). 14h00 et 17h45 à la chapelle des Cordeliers : Performance « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus real ? » de Nikki Gucci. (Durée : 15 minutes).

Performance « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus real ? » de Nikki Gucci. (Durée : 15 minutes). 15h00 au ThéâtredelaCité : Projection de « RIDE » de Jérémie Danon et Kiddy Smile, suivie d’une rencontre avec Kiddy Smile animée par Alice Pfeiffer. (Durée : 2h00).

Projection de « RIDE » de Jérémie Danon et Kiddy Smile, suivie d’une rencontre avec Kiddy Smile animée par Alice Pfeiffer. (Durée : 2h00). 15h00 à l’ENSAV : Projection de « Un dessert pour Constance » de Sarah Maldoror. (Durée : 1h10).

Projection de « Un dessert pour Constance » de Sarah Maldoror. (Durée : 1h10). 17h00 à l’ENSAV : Projection de « How do I look » de Wolfgan Busch, dans le cadre du programme LOVE DRAG. (Durée : 1h30).

Projection de « How do I look » de Wolfgan Busch, dans le cadre du programme LOVE DRAG. (Durée : 1h30). 19h00 à l’ENSAV : Programme de projection « Chef d’œuvre de Sarah Maldoror » avec les films « Monangambééé » et « Sambizanga ». (Durée : 2h00).

Dimanche 25 Mai :

15h00 au cinéma ABC : Projection de « Tangerine » de Sean Baker dans le cadre du programme LOVE DRAG. (Durée : 1h30).

Projection de « Tangerine » de Sean Baker dans le cadre du programme LOVE DRAG. (Durée : 1h30). 19h00 au Bikini : Deuxième édition du Festival des Connes, organisé par la Gayguette. L’achat des places se fera directement sur place le jour même !

Le Nouveau Printemps promet une immersion artistique riche et diversifiée pour ce week-end d’ouverture. Explorez, découvrez, et laissez-vous surprendre par la créativité foisonnante de cette édition 2025 !