Découvrez le Monde Fascinant des Abeilles aux Jardins du Muséum ce Week-End !

Toulouse, prêts à plonger dans l’univers bourdonnant des abeilles ? Les Jardins du Muséum à Borderouge vous ouvrent les portes de leur ruche pédagogique les samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2025. Une occasion unique de percer les secrets de ces insectes captivants et du métier d’apiculteur !

Oubliez les idées reçues ! L’abeille ne fait pas que du miel et ne pique pas sans raison. Accompagnés par Mathieu, l’apiculteur des Jardins du Muséum, les visiteurs auront l’opportunité d’observer de près la ruche pédagogique et de comprendre l’organisation minutieuse de ses quelque 50 000 habitantes.

Cette activité immersive vous permettra d’explorer le rôle crucial des abeilles dans notre écosystème. Leur activité est indispensable à la production abondante de nos fleurs, fruits et légumes. C’est pourquoi on dit que l’abeille est notre sentinelle de la santé environnementale !

Venez découvrir le métier d’apiculteur, comprendre comment ces petites ouvrières s’organisent et pourquoi leur préservation est plus que jamais essentielle. Un moment de partage et de découverte enrichissant pour toute la famille.

Informations Pratiques :

Quoi : Ruche pédagogique – Découverte des abeilles et du métier d’apiculteur

Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin 2025

Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin 2025 Créneaux horaires : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30

10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 Lieu : Jardins du Muséum à Borderouge, Toulouse

Jardins du Muséum à Borderouge, Toulouse Public : À partir de 3 ans

À partir de 3 ans Durée : 1 heure par séance

1 heure par séance Inscription : Uniquement en ligne (n’oubliez pas de réserver votre créneau à l’avance, les places sont limitées !)

Ne manquez pas ce week-end dédié aux abeilles pour une expérience pédagogique et fascinante au cœur de la nature !