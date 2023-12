Appel à films pour le Festival du Film d’Environnement 2024 à Toulouse !

Partager Facebook

Le Festival du Film d’Environnement, de retour en septembre et octobre 2024, lance un appel à films pour cette nouvelle édition.

L’association FReDD lance la 14ème édition du Festival International du Film d’Environnement se déroulera du 30 septembre au 6 octobre 2024 à Toulouse et en Occitanie avec un appel à film. Depuis le 15 décembre, il est possible de candidature afin d’apparaître dans la programmation du Festival. La candidature est gratuite et ouverte aux longs et courts-métrages traitant des sujets en lien avec l’écologie. L’inscription s’effectue directement sur la plateforme FilmFreeway.

Les réalisateur.rices seront invités à présenter leurs films au public, sur grand écran, pendant le Festival. Ils auront également l’opportunité de remporter l’un des 6 prix remis par des jurys de professionnel·les du secteur mais aussi de citoyen·nes et de lycéen·nes.

Plus d’informations et règlement : www.lefredd.org/appel-a-films-2024/