Au Grand Rond, le Festival Tapages débarque en février !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival Tapages prend place du 19 février au 10 mars au Théâtre du Grand Rond Toulouse pour mettre en avant les jeunes créations.

En février prochain, le Théâtre du Grand Rond lance le festival Tapages pour faire découvrir au public des nouveautés. La surprise comme état d’esprit. « Le festival Tapages est parti d’une envie : renforcer nos liens avec la jeune création. Le Théâtre du Grand Rond a 20 ans cette année. Nous le fêtons avec des personnes qui les ont encore (ou presque), en leur laissant carte blanche » explique le théâtre toulousain.

En lançant un appel à intérêt en avril 2022 pour la construction de ce festival, le Théâtre ne s’attendait pas à un tel engouement : une soixantaine de porteurs et porteuses de projet ont souhaité rejoindre cette folle aventure. Ces artistes (majoritairement femmes, personnes trans et non-binaires) ont réfléchi ensemble et avec nous à sa mise en place : budget, programmation, communication, accessibilité, gestion du collectif. Ils et elles ont construit 3 semaines de programmation riche et variée.

Pour les compagnies, « Force est de constater que la visibilité des jeunes compagnies est primordiale pour assurer leur développement et leur entrée dans le réseau culturel qui les attend. La proposition du Théâtre du Grand Rond de créer un festival dédié aux jeunes créations d’Occitanie a donc suscité notre engouement ».

Le Festival Tapages c’est 21 jours de spectacles, 102 Artistes, 44 compagnies, 36 spectacles pour un théâtre. L’intégralité du festival a lieu au Théâtre du Grand Rond. Toute la programmation : https://www.grand-rond.org/spectacle/2470