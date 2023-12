Un nouveau service au marché Victor Hugo de Toulouse

Partager Facebook

La Maison Sarment lance les apéros conviviaux au Marché Victor Hugo de Toulouse.

La loge de Maison Sarment à Victor Hugo, reconnu pour sa sélection exigeante de vins français et étrangers, propose un tout nouveau service sur les terrasses des Halles Victor Hugo. Les samedis et dimanches, à partir de 10h30, l’équipe de Maison Sarment invite la clientèle à s’installer en extérieur sur les mange-debout des espaces convivialités (aussi bien du côté de la rue du rempart Villeneuve que de la rue Victor Hugo).

Pour « les groupes » qui souhaitent profiter de la richesse gastronomique du marché, sans pour autant faire la queue à chaque loge, Maison Sarment propose une réservation de table avec Vins (et autres Boissons) accompagnés de planches et plateaux à partager : charcuterie, fromage, pizza, fruits de mer, gâteaux… formules à partir de 15 €/ pers.

Anthony Mandirac, propriétaire de la loge Maison Sarment explique sa démarche : « Je connais parfaitement Les Halles de Victor Hugo et la qualité des produits proposés par chaque loge. Par ce nouveau service, je souhaite faire connaitre au plus grand nombre la richesse gastronomique de ce marché et mettre en lumière le professionnalisme de l’ensemble de ses acteurs : les commerçants bien sûr mais également leurs fournisseurs, les producteurs locaux, les artisans. Nous avons la chance d’être entourés de produits savoureux, nous proposons simplement à nos clients de les déguster dans une atmosphère conviviale ».

Infos : https://www.marche-victor-hugo.fr/maison-sarment/