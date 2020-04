Annulation des spectacles au ThéâtredelaCité de Toulouse

Partager Facebook

Selon les décisions gouvernementales et sanitaires, le ThéâtredelaCité est fermé jusqu’à nouvel ordre. Tous les spectacles, résidences d’artistes et actions artistiques et culturelles, sont déprogrammés jusqu’à la fin de la saison.

Pour autant, l’équipe du ThéâtredelaCité travaille depuis plusieurs semaines pour accompagner au

mieux les artistes et technicien.ne.s dans cette période complexe. Selon les possibilités et contraintes individuelles, les disponibilités en tournée et au planning du ThéâtredelaCité la saison prochain.

Ainsi le Théâtre de la Cité a décidé d’annuler ou de reporter les spectacles qui auraient dû être présentés sur cette fin de saison.

Les spectacles Léonce et Léna, Contes et Légendes, Sous d’autres cieux, Du cœur, Désobéir, Un Balcon entre Ciel et Terre, Un instant et Ça dada sont annulés définitivement. Afin de ne pas fragiliser l’écosystème de ces équipes artistiques, le ThéâtredelaCité a tenu ses engagements financiers pour assurer la rémunération de tous les salariés artistiques, techniques et administratifs qui auraient dû être mobilisés à Toulouse.

Les représentations de Questcequetudeviens?, Le silence et la peur, Falaise, Ne te courbe que pour aimer…(‘UWRUBBA) et X sont reportées la saison prochaine.

En cette période exceptionnelle, Le ThéâtredelaCité a adapté des modalités de remboursement des billets des spectacles nommés ci-dessus. Pour cela, le ThéâtredelaCité propose 3 solutions cumulables et à la convenance de chaque spectateur :

• Dans une démarche solidaire et pour aider le théâtre à financer les salaires des artistes et technicien.ne.s des spectacles annulés, chacun a la possibilité de faire une donation de la valeur de ses billets (en totalité ou en partie).

• Pour revenir voir les spectacles reportés ou toutes autres propositions artistiques la saison prochaine, il est possible d’obtenir un avoir de la valeur de ses billets (en totalité ou en partie).

• Sinon, l’on peut demander le remboursement de la valeur de ses billets (en totalité ou en partie), selon si l’on a utilisé, ou pas, les options ci-dessus.

Demande à formuler, d’ici la fin du mois de mai, sur theatre-cite.com en cliquant sur » Formulaire annulation / report 2019-20″ situé en page d’accueil.

Une permanence téléphonique est ouverte également afin de compléter le formulaire en ligne les mardi et jeudi de 14h à 18h au 05 34 45 05 05.