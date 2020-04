Truffaut, Lynch, Dolan, Haneke, Demy arrivent sur Netflix

Partager Facebook

Netflix invite les plus grands réalisateurs sur sa plateforme dont François Truffaut avec pas moins de 12 films.





Netflix aurait signé un contrat avec MK2, distributeur français, pour mettre en ligne de nombreux réalisateurs sur la plateforme. C’est donc un événements pour les cinéphiles qui trouveront des films cultes dès le 24 avril, notamment 12 oeuvres de François Truffaut (Domicile conjugal

Fahrenheit 451, Vivement dimanche !, Jules et Jim , L’amour en fuite, Tirez sur le pianiste , Baisers volés , Les 400 coups , Le dernier métro , La Peau douce , La Femme d’à côté ,Les deux Anglaises et le continent )

En plus du réalisateur, on nous annonce aussi la présence des films de Jacques Demy, Kusturica, Chaplin, Steve McQueen, Haneke, David Lynch , Alain Resnais ou encore Xavier Dolan. On en demandait pas temps pour ces jours de confinement. En tout, 50 films seront disponibles dans un premier temps.