A Nailloux Outlet Village, une boutique éphémère de créateur

Du 18 au 24 décembre 2020, le Nailloux Outlet Village propose une boutique éphémère « « L’atelier des créateurs, par Alternative Box ».

Situé à 20 minutes de Toulouse, Nailloux Outlet Village est le premier centre de marques du Grand Sud. Il a réouvert ses portes aux visiteurs, en garantissant un shopping en toute sécurité, toujours dans le respect des mesures sanitaires. Le centre de marques propose actuellement des bons plans, à l’occasion des fêtes de fin d’année et accueille une boutique éphémère « L’Atelier des créateurs, par Alternative Box », du 18 au 24 décembre 2020.

Alternative Box est une marque toulousaine créée par Isabelle Priquet, praticienne spécialisée en épanouissement personnel et périnatal, qui propose un concept global pour adopter la « bien-être attitude ».

Plus de 90 thérapeutes, praticiens, créateurs et artisans locaux sont fédérés dans nos box (à retrouver dans la boutique), déclinées autour de 6 thématiques permettant d’expérimenter le meilleur de la santé naturelle et du bien-être alternatif.

Aussi créatrice d’événements, Alternative Box revisite l’esprit de Noël en cette fin d’année et s’installe au Nailloux Outlet Village avec sa boutique éphémère : L’Atelier des créateurs. Les

visiteurs pourront découvrir une large gamme de produits : des créations originales, artisanales et locales et des approches thérapeutiques naturelles. Ils pourront également vivre des expériences inédites avec des praticiens présents sur place (toujours dans le respect des normes sanitaires en vigueur). Une bulle de bien-être et de découvertes avant l’arrivée des fêtes de fin d’année !

Une exposition dédiée à la nature

Nailloux Outlet Village propose aux visiteurs de découvrir, du 18 au 24 décembre, les œuvres végétales de l’artiste Jérôme Carrion (Labotanica.design). Mousses, brindilles, feuilles… son univers est poétique et imprégné de sérénité. Certaines de ses œuvres seront mises en vente. L’occasion de repartir avec une création unique !

Plus d’infos : https://www.naillouxoutlet.com/fr/