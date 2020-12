Fin de l’aventure entre Philippe Gardent et Le FENIX Toulouse ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Selon une information de La Dépêche du Midi , Philippe Gardent, manager général du FENIX Toulouse, quittera le club à la fin de cette saison.

Arrivé en 2015 en provenance du PSG, l’ancien international ne continuera pas l’aventure après le 30 juin 2021 comme il l’a indiqué à la Dépêche du Midi. LE FENIX Toulouse n’a pas communiqué sur cette annonce. Toujours selon le quotidien régional, « la réduction de la masse salariale dédiée à l’équipe professionnelle, en baisse depuis deux ans maintenant et qui empêche le Fenix de franchir encore un palier, est un point de désaccord pour l’entraîneur toulousain ».

En six saisons, Philippe Gardent a connu des hauts et des bas mais a surtout qualifié le club toulousain pour la Coupe d’Europe cette saison avec qui il aimerait connaitre les 8e de finale de la compétition avant son départ.

Le quotidien évoque l’arrivée de Danijel Andjelkovic (42 ans) , et ancien toulousain et adjoint de Gardent depuis six ans, à la tête de l’équipe.

En attendant, le club n’évoque pas ce départ mais la prolongation de trois joueur. Une excellente nouvelle.