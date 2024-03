 3ème édition de la Bourse de l’Emploi à Toulouse

Partager Facebook

Ce mardi 19 mars, rendez-vous avec 3ème édition Bourse de l’Emploi au Stade Ernest Wallon de Toulouse.

Dans le cadre de son partenariat historique avec le fond de dotation du Stade Toulousain, Enedis participe à un grand Job Dating le 19 mars prochain aux côtés des autres entreprises mécènes Actual, Malakoff Humanis, GRDF et le Crédit Agricole 31. Le Stade Ernest Wallon accueillera ainsi plus de 200 candidats, tous orientés par 11 structures et associations partenaires de l’événement telles que Face 31, Rebonds !, Cap Emploi, Proxité, Rugby Nolimit, Ovale Citoyen, France Travail, NQT, Apprentis d’Auteuil, Mission Locale Haute-Garonne et Mission Locale Toulouse.

Le matin, les candidats et les recruteurs se rencontreront de manière ludique grâce à des ateliers sportifs avant de poursuivre les échanges lors d’un job dating l’après-midi.

En effet, le gestionnaire du réseau électrique, qui souhaite recruter 300 personnes en Occitanie en 2024, proposera des postes d’électrotechniciens, de chargés de projet et de préparateurs de chantier électrique. Pour l’entreprise, qui vient de lancer une grande campagne de recrutement, ce Job Dating est une belle occasion de rencontrer de nouveaux talents. Enedis en Occitanie prévoit de maintenir une forte dynamique de recrutement avec 1000 nouvelles embauches à fin 2027.