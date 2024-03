Concours. Gagnez vos places pour Féfé à Toulouse

Partager Facebook

Féfé présentera son nouvel album au Rex de Toulouse le 27 mars prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Figure de proue du Saian Supa Crew, Féfé est connu pour ses prestations scéniques mémorables & son répertoire mêlant soul, rap et chanson. Féfé n’a pas fini de nous surprendre et revient avec son meilleur album & une nouvelle tournée en 2024. Un nouvel album ‘Hélicoptère’ véritable feu d’artifice musical, puissant, sensible, explosif, dansant avec des titres comme Baladeur (feat. Akhenaton), Quelque Part (clip feat. Luiza) et Falling Star (feat. Son Little).

Retrouvez-le au Rex de Toulouse le 27 mars 2024 et Toulouseblog vous offre des places !