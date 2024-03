Nouveau clip pour The Twin souls avec Tonio Marcos

Après avoir dévoilé un 1er titre inédit « The One » feat. Dätcha Mandala (accompagné de sa vidéo) le 8 novembre 2023, un 2nd » Tenderly » feat. Yarol Poupaud (également accompagné de sa vidéo) le 10 janvier 2024 et sorti l’album Collection « Family & Friends » le 9 février (dont le titre « Hey Hey » feat. Gunnar Ellwanger du groupe folk rock parisien Gunwood), voici venir la vidéo du dernier titre inédit de l’album : « Remember » en collaboration avec leur propre père, musicien de carrière (guitariste de Michel Delpech, notamment), Tonio Marcos.

» En 2021, pour le confinement, nous nous sommes retrouvés en famille ; l’ennui général régnait. Il nous est alors venu l’idée de créer un nouveau titre, pour le jouer en famille justement ! Notre père a grandi avec le rock’n’roll des années 60 ; cette musique qui nous a tant fait rêver. On voulait créer une bulle autour de ce morceau, l’ancrer dans un univers particulier, très personnel, intime. Et pour aller au bout de la démarche, nous avons enregistré et mixé en analogique, sur bande, comme à cette époque-là. »

Retrouvez ces 4 titres originaux ainsi que les 9 titres de leurs 2 EPs entièrement remasterisés sur l’album collection « Family & Friends » !