23e édition de Mon sang pour les Autres à Toulouse

Jusqu’au 25 janvier, le Capitole de Toulouse accueille la 23e édition de l’opération Mon Sang pour les autres, la plus grande collecte de sang de France organisée par le Rotary et l’Etablissement français du sang.

Depuis 1998, cette opération est le rendez-vous le plus important du début d’année. Le Rotary – le plus ancien Club-service du monde- se mobilise aux côtés de l’Établissement français du sang pour sensibiliser le grand public à l’importance du don du sang.

Aujourd’hui en France, il faut environ 3 200 000 dons de sang par an pour répondre aux besoins d’1 million de malades. En Occitanie, les besoins des malades ont augmenté de près de 40% au cours des 15 dernières années.

Comment ça marche ?

Le don de sang est la forme de don la plus courante. Il permet de prélever en même temps tous les composants du sang -globules rouges, plasma et plaquettes-qui sont ensuite séparés. Le prélèvement lui-même dure 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute le temps de l’entretien prédon, puis le temps de repos et de collation qui suit le prélèvement, le don de sang prend environ 45 minutes. Délai : il faut respecter un délai d’au moins 8 semaines entre 2 dons de sang total.

Donc, rendez-vous les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 janvier, de 11h30 à 19h et Samedi 25 janvier de 9h à 13h place du Capitole Toulouse.