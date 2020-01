Sortie cinéma : Bad Boys for Life, Adoration, Scandale, …

Cette semaine au cinéma, on pourra découvrir Bad Boys for Life, Scandale, Adoration, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, Qu’un sang impur et K contraire.

Bad Boys For Life de Adil El Arbi, Bilall Fallah avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire.

Scandale de Jay Roach avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie

Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

Adoration de Fabrice Du Welz avec Thomas Gioria, Fantine Harduin, Benoît Poelvoorde

Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Tombé amoureux fou de cette adolescente trouble et solaire, Paul va s’enfuir avec elle, loin du monde des adultes…

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part de Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

Qu’un sang impur… de Abdel Raouf Dafri avec Johan Heldenbergh, Linh-Dan Pham, Lyna Khoudri

Alors qu’il n’est plus que l’ombre du guerrier qu’il était en Indochine, le colonel Paul Andreas Breitner se voit contraint de traverser une Algérie en guerre, à la recherche du colonel Simon Delignières, porté disparu dans les Aurès Nemencha, une véritable poudrière aux mains des rebelles.

K contraire de Sarah Marx avec Sandor Funtek, Sandrine Bonnaire, Virginie Acariès

Quand Ulysse, 25 ans sort de prison, il doit gérer sa réinsertion et la prise en charge de sa mère malade. Sans aide sociale, il lui faut gagner de l’argent et vite. Avec son ami David, ils mettent en place un plan. Mais rien ne se passe comme prévu.