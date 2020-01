Festival Dolby Cinéma au Gaumont Toulouse

Partager Facebook

Le Festival Dolby Cinéma, c’est le meilleur du cinéma du 29 janvier au 4 février au cinéma Gaumont Wilson de Toulouse. Le public pourra revoir les films nommés aux Oscars dans les meilleures conditions.

Le Gaumont Toulouse présente la première édition du Festival Dolby Cinema, une occasion unique de voir ou revoir quatre films incontournables – en lice pour la 92ème édition des Oscars – dans les conditions exceptionnelles des salles Dolby Cinema au tarif très attractif de 8€ (et 2€ pour les abonnés CinéPass et porteurs de prépayés).

Dolby Cinema associe les technologies d’image et de son les plus innovantes avec un confort absolu et un design recherché pour proposer aux spectateurs une expérience cinéma unique. Les salles Dolby Cinema disposent de fauteuils premium totalement inclinables avec une assise plus large et chaque rangée est espacée de 2 mètres. Le design de ces salles est conçu pour réduire les nuisances visuelles et offrir une vue optimale depuis chaque fauteuil.

Grâce à la technologie Dolby Vision, l’histoire prend vie sous vos yeux. Les films présentés avec Dolby Vision se parent d’une brillance extraordinaire, d’un contraste incomparable et de couleurs fascinantes.

Le système Dolby Atmos vous transporte au cœur de l’action avec des sons incroyablement réalistes qui voyagent dans la salle et vous enveloppent. Derrière vous, au-dessus de vos têtes, sur les côtés, le son est partout et se déplace autour de vous, en parfaite synchronisation avec l’action à l’écran.

Les films présentés dans le cadre du Festival Dolby Cinema :

Joker de Tod Philips ( 11 nominations aux Oscars)

Once Upon a time…in Hollywood de Quentin Tarantino ( 10 nominations)

1917 de Sam Mendes ( 10 nominations)

Le Mans de James Mangold ( 4 nominations)

Infos et réservations : https://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-gaumont-wilson