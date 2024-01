Zaho de Sagazan, Yame, Pierre de Maere, Meryl, Vianney…découvrez les nommés aux Victoires de la Musique 2024

Partager Facebook

Zaho de Sagazan lors du Rose Festival 2023 (crédit Abygaelle Bertinat )

La liste des nommés pour les Victoires de la Musique a été annoncé lundi soir avec la chanteuse Zaho de Sagazan grande favorite avec son album « La Symphonie des Eclairs ».

Chaque année à la même période, les regards se tournent vers les Victoires de la Musique. On connait désormais la liste des nommés pour cette 39e cérémonie qui sera retransmise le 9 février 2024 sur France 2 et animée par Léa Salamé et Cyril Féraud.

Une année marquée par un changement notable avec plus de diversités dans les styles musicaux représentés avec des artistes comme Vianney, Gazo, Jain, Aya Nakamura, Adele Castillon, Meryl, Julien Granel, Josman ou Damso. Sans oublier la grande favorite, Zaho de Sagazan avec cinq notations dans les catégories Révélation féminine, Révélation scène, Album, Chanson et Création audiovisuelle.

A noter que BigFlo & Oli sont nommés dans une catégorie, Meilleur Concert de l’année, avec notamment La Défense Arena en fin d’année dernière.

Les nominations avec les dates à Toulouse :

Artiste masculin :

Etienne Daho

Pierre de Maere

Gazo : le 21 février 2025 au Zénith Toulouse Métropole

Vianney

Artiste féminine :

Jain

Louane : le 8 mai 2025 au Zénith Toulouse Métropole

Aya Nakamura

Véronique Sanson et le 7 mars 2024 au Zénith Toulouse Métropole

Révélation masculine :

Nuit incolore

Aime Simone

Yamê

Révélation féminine :

Adèle Castillon

Meryl

Zaho de Sagazan : le 17 novembre au Zénith Toulouse Métropole

Révélation scène

Julien Granel

Meryl

Zaho de Sagazan

Album

A 2 à 3 – Vianney

J.000.$ – Josman

La Symphonie des éclairs – Zaho de Sagazan

The Fool – Jain

Tirer la nuit sur les étoiles – Etienne Daho

Chanson originale

Bolide allemand – SDM

Douce – Clara Ysé

Enfant de – Pierre de Maere

Concert

Bigflo & Oli – Le Grand Tour – Production : Bleu Citron ( en juin au Stadium de Toulouse)

Damso – Qalf Tour – Production : Strong Live/The Vie/Yuma/Carthage

Pomme – Consolation Tour – Production : Uni-T / Sois Sage Musique

Shaka Ponk – The Final Fucked Up Tour – Production : Zouave/Cyco Records ( le 21 novembre 2024 au Zénith Toulouse Métropole)

Création audiovisuelle

Commando – Shay – Réalisateur : Guillaume Doubet

Flamme – Juliette Armanet – Réalisateur : Scotty Simper

La symphonie des éclairs – Zaho de Sagazan – Réalisatrice : Bobby León