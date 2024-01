Le monde de l’Usine à l’honneur de la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

La Cinémathèque de Toulouse débute l’année 2024 avec un cycle « Sorties d’usine » du 11 janvier au 13 mars.

Visite d’un lieu unique dans le paysage cinématographique. Pour ouvrir le bal de l’année 2024, l’un des premiers cycle de la Cinémathèque de Toulouse (en plus du cycle Intelligence artificielle) concerne l’usine. Comédies, films militants ou de propagande, cinéma expérimental, documentaires, mais aussi drames, mélos voire comédies musicales, le cinéma a abordé l’usine et le monde ouvrier à travers toutes ses formes. Peut-être parce qu’il est né avec Sortie d’usine de Louis Lumière. Peut-être parce que l’usine a été un symbole fondateur du siècle passé. Lieu de vie, lieu de lutte. Le cinéma à la pointeuse.

Durant les prochaines semaines, les spectateurs seront invités à découvrir des films comme A Nous la liberté, La classe ouvrière va au paradis, 1984, Les Temps modernes, Marius et Jeannette, Ressources Humaines, Norma Rae, Passion, Monstres & Cie, Blue Coller ou encore Dancer in The Dark, Eraserhead, Rosetta et Tout va bien.

Pour en savoir plus sur l’Usine au cinéma, on vous laisse avec l’excellent épisode de Blow Up sur Arte consacré à ce lieu !

Pour en savoir plus sur le cycle : https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2478