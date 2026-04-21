Tremplin Rose Festival 2026 : Découvrez les 8 Talents des Demi-Finales à Toulouse et Albi

Partager Facebook

Twitter

L’heure de vérité approche pour le Tremplin du Rose Festival !

L’effervescence musicale est à son comble en Occitanie. Suite à un appel à candidatures qui a suscité un engouement massif, avec plus de 300 artistes ayant répondu à l’appel, le célèbre Tremplin du Rose Festival entre dans sa phase décisive. L’enjeu est de taille : décrocher sa place pour la 5ème édition du festival tant attendu, qui se tiendra les 27, 28 et 29 août 2026.

Comme le veut la tradition, huit demi-finalistes ont été rigoureusement sélectionnés pour s’affronter sur scène lors de deux soirées régionales exceptionnelles. Le public aura un rôle clé à jouer pour soutenir cette nouvelle génération d’artistes.

Deux dates, deux salles emblématiques d’Occitanie

Les demi-finales se tiendront sur deux soirées consécutives dans des lieux incontournables de la scène musicale locale :

Mercredi 22 avril 2026 : Le Metronum à Toulouse.

Jeudi 23 avril 2026 : L’Athanor à Albi.

À l’issue de ces deux soirées de concerts, les quatre finalistes qui auront la chance de poursuivre l’aventure seront annoncés dans les jours suivants.

Focus sur les 4 artistes de la demi-finale toulousaine (22 avril)

La scène du Metronum s’apprête à vibrer aux sons d’univers très éclectiques. Voici les quatre talents locaux à suivre de très près :

Etane : Le feu intérieur entre Pop et Rap

Originaire de la région, Etane a d’abord forgé sa plume à travers la poésie avant de plonger dans l’univers du rap aux côtés de son frère. Révélée en 2023 avec son premier single « Si tu peux », suivi des titres « Embrase » et « Keep Memories », elle propose un mélange audacieux de chanson pop, de sonorités digitales et d’influences urbaines. Sa voix, à la fois chaleureuse et envoûtante, sublime des textes résolument incisifs.

Milhan : Un aller-retour musical Colombie – Occitanie

La musique de Milhan est une invitation au voyage. Fortement influencé par un retour aux sources à Medellin, ville natale de sa mère, il fusionne habilement percussions latines, cuivres chaleureux et écriture douce-amère. Avec « Evisu » (sorti en 2023), il a su imposer une bossa nova aux accents pop, dynamisée sur scène par les riffs rock du guitariste Emile Masclanis.

Princess OG : L’audace alternative et décomplexée

Puisant son inspiration chez des artistes comme Yoa, Bonnie Banane ou Billie Eilish, Princess OG propose un univers cinématique, flirtant avec l’absurde, le trash et la culture queer. Brouillant les frontières des genres, elle oscille entre rap et pop alternative. Son nouvel EP autoproduit, « Chokwife », est une démonstration de force où elle s’approprie les codes du Hip-Hop avec une énergie féminine assumée et un brin provocatrice.

Victor Janvier : La mélancolie urbaine cuivrée

Trompettiste et beatmaker de talent, Victor Janvier est loin d’être un inconnu de la scène toulousaine, ayant multiplié les collaborations avec les rappeurs locaux et cofondé le groupe MANDARINE en 2018. Naviguant entre jazz, rap et musique électronique, il livre aujourd’hui des compositions introspectives aux accents mélancoliques, mariant productions digitales millimétrées et improvisations organiques.

Les talents de la demi-finale albigeoise (23 avril)

Dès le lendemain, l’Athanor d’Albi accueillera la seconde partie de ces demi-finales avec quatre autres artistes aux identités musicales tout aussi marquées :

LUNS

NOÉ EXTRAT

ODEZA

ZALBECINO

Informations pratiques et Billetterie

Bonne nouvelle pour les amateurs de découvertes musicales : l’accès à ces deux demi-finales est totalement gratuit ! Cependant, la réservation est obligatoire et se fait dans la limite des places disponibles. Ne tardez pas à prendre vos billets pour soutenir vos favoris et vivre l’expérience Rose Festival avant l’heure.