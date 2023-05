Josman en concert à Toulouse !

Partager Facebook

Josman sera en concert au Zénith de Toulouse ce jeudi 11 mai 2023.

Figure de proue de la nouvelle scène rap française, OVNI solitaire, diamant brut. Les qualificatifs ne manquent pas quand il s’agit de présenter Josman. Le rappeur originaire de Vierzon est avant tout un artiste comme il en existe peu.

Un orfèvre qui travaille ses projets à l’extrême en s’impliquant dans chaque aspect du processus créatif. Un artiste méticuleux qui ne laisse rien au hasard et qui a réussi à faire de sa rareté une véritable force.

Josman poursuit son parcours sans faute avec son troisième album ‘M.A.N’, nouveau projet d’une carrière maintenant riche en succès et en certifications (dont J.O.$ platine et SPLIT or). Il s’agit de l’album le plus abouti de sa carrière que ce soit dans la variation des flows, la qualité des textes et la richesse des thèmes abordés. Tout est réuni pour en faire un album qui compte.

Après un concert à guichets fermés à l’Olympia, Josman sera en tournée dans les Zéniths de France en passant par le Zénith Toulouse Métropole le 11 mai 2023.

Réservations : www.bleucitron.net