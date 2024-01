Les Nommés pour les Victoires de la Musique Classique 2024

Partager Facebook

La 31ème Cérémonie des Victoires de la Musique Classique aura lieu fin février 2024 à l’Opéra Berlioz du Corum de Montpellier et en direct sur France 3. Découvrez les nommés de cette nouvelle édition.

L’Orchestre National de Montpellier Occitanie placé sous la direction de Michele SPOTTI accompagnera les solistes nommés et les invités. Stéphane BERN avec la complicité de Clément ROCHEFORT présentera l’événement en direct pour France 3 également diffusé en direct sur France Musique.

Les Victoires de la Musique Classique poursuivent leur mission auprès de la nouvelle génération – soutenue par le CIC – avec, comme l’an dernier, 3 catégories Révélations : Soliste instrumental, Artiste lyrique et Chef d’orchestre. Le public pourra découvrir les chanteurs et les instrumentistes nommés dans ces catégories lors des émissions Générations France Musique, le Live (présentées par Clément ROCHEFORT) les 20 et 27 janvier sur France Musique de 16h à 18h. Durant les 9 jours précédant la cérémonie, France 3 diffusera chaque soir un mini portrait des 9 Révélations de l’année.

Les nommés pour les 31e Victoires de la Musique Classique :

Soliste instrumental

Mathilde Calderini, flûte

Thibault Cauvin, guitare

Alexandre Kantorow, piano

Artiste lyrique

Benjamin Bernheim, ténor

Adèle Charvet, mezzo-soprano

Lea Desandre, mezzo-soprano

Révélation, soliste instrumental

Nour Ayadi, piano

Elise Bertrand, violon

Salomé Gasselin, viole de gambe

Révélation, chef d’orchestre

Marie Jacquot

Léo Margue

Swann Van Rechem

Révélation, artiste lyrique

Juliette Mey, mezzo-soprano

Lauranne Oliva, soprano

Léo Vermot-Desroches, ténor

Compositeur

Karol Beffa Olympia, pour accordéon et orchestre

Florentine Mulsant Le Chant du soleil, sonate pour piano à 4 mains

Yann Robin Requiem Æternam – Monumenta II, pour deux pianos, orgue, chœur, ensemble vocal et grand orchestre

Diana Li Ling Soh Carmen, cour d’assises, opéra

Enregistrement

BACH & L’ITALIE – Johan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Alessandro Scarlatti et Benedetto Marcello – Justin Taylor – Alpha Classics/Outhere Music

NICHOLAS ANGELICH : HOMMAGE – Nicholas Angelich, Quatuor Ébène, Martha Argerich, Myung-Whun Chung, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Tugan Sokhiev – Erato

POULENC-CAVANNA, Le Moine et le Voyou – Les Métaboles, Multilatérale, Léo Warynski – Nomadmusic