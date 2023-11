Gazo de retour à Toulouse en 2025

Partager Facebook

Le rappeur Gazo s’offre un Zénith Toulouse Métropole le 21 février 2025.

Un rappeur, c’est avant tout une voix. Celle de Gazo est à l’image du personnage : éraillée, grave, et menaçante. Il s’est fait connaitre avec une drill unique dans des tubes comme « Die » et des collaborations avec Freeze Corleone, Damso, Tiakola, Favé, Soolking, ou encore Heuss L’enfoiré,…Après un passage remarqué, et remarquable au Bikini en 2022, et un Accord Arena en ce mois de novembre à Paris, il est de retour pour une tournée des Zénith en 2025 dont Toulouse. On pourra aussi bientôt découvrir un nouveau projet.

Ouverture des ventes le 22 novembre

Les places pour la tournée des Zéniths 2025, dont Toulouse, sont en vente dès ce 22 novembre à 10h. Rendez-vous dans vos points de vente pour prendre des billets pour le concert toulousain de Gazo.

Infos : zenith-toulousemetropole.com