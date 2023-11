Louane de retour à Toulouse cette fois au Zénith !

Partager Facebook

Après son succès au Casino Barrière au début du mois de novembre, Louane s’offre un Zénith Toulouse Métropole le 8 mai 2025.

Avec plus de 2 millions d’albums vendus dans le monde Louane s’est imposé comme une artiste incontournable de la scène française actuelle. Le succès de la tournée des Théâtre conduit tout naturellement la chanteuse à prendre la route des Zéniths pour y présenter son album « Le Club des Sentiments ». Écrit et composé par Louane ce quatrième opus est une ode aux « Sentiments ». Un partage émouvant entre l’artiste et ses fans, sans artifice, un joyau brut tout en émotions.

Rendez-vous en mai 2025 pour voir la chanteuse sur la scène du Zénith Toulouse Métropole.

Infos et réservations : https://zenith-toulousemetropole.com/