Mentissa en concert à Toulouse : l’événement pop-folk de la fin d’année à l’Interférence !

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La fin d’année 2026 s’annonce vibrante dans la Ville Rose ! Le vendredi 4 décembre prochain, la talentueuse Mentissa posera ses valises à l’Interférence (Balma) pour un concert qui promet de réchauffer les cœurs. Révélée par l’émission The Voice et propulsée par son tube incontournable « Et Bam », la jeune artiste belge est prête à communier avec le public toulousain.

De « The Voice » aux sommets de la chanson française

Si son nom résonne aujourd’hui comme une évidence dans le paysage musical francophone, c’est parce que Mentissa possède ce supplément d’âme rare. Découverte par le grand public lors de la saison 10 de The Voice France, elle a immédiatement su imposer sa signature vocale, à la fois puissante et d’une incroyable vulnérabilité.

Sous l’aile bienveillante de son mentor Vianney – qui lui a d’ailleurs composé l’hymne fédérateur « Et Bam » –, la jeune femme a gravi les échelons à une vitesse fulgurante. Loin d’être une simple interprète d’un soir, Mentissa a su transformer l’essai avec un premier album salué par la critique, mélangeant habilement ses influences pop anglaises (Adele, Ed Sheeran) à la grande tradition de la variété française.

L’Interférence à Balma : l’écrin parfait pour une voix hors norme

Pour cette date toulousaine très attendue, c’est la salle de l’Interférence, située à Balma, qui a été choisie. Ce lieu à taille humaine est réputé pour offrir une proximité exceptionnelle entre les artistes et leur public, un atout majeur pour vivre pleinement l’univers de Mentissa.

Celles et ceux qui l’ont déjà vue sur scène le savent : Mentissa ne triche pas. Capable de vous tirer des larmes sur une ballade piano-voix poignante, elle peut l’instant d’après se transformer en véritable bête de scène sur des tempos plus vitaminés. Un équilibre parfait entre délicatesse et puissance, où les grandes envolées orchestrales se marient à des textes intimes et éclairés.

À quoi s’attendre pour ce concert toulousain ?

La tournée 2026 de Mentissa est pensée comme un véritable voyage émotionnel. Accompagnée de ses musiciens, elle revisitera les titres qui ont fait son succès tout en dévoilant de nouvelles facettes de son répertoire.

Des frissons garantis : Préparez-vous à chanter en chœur sur ses ballades les plus poignantes.

Une énergie communicative : La spontanéité, le franc-parler et le capital sympathie de l’artiste belge feront de ce live un moment d’échange unique.

Une production soignée : Un show moderne, taillé sur mesure pour sublimer les nuances de sa voix bouleversante.

Informations Pratiques et Billetterie

Ne tardez pas à réserver vos places, la jauge de l’Interférence étant limitée et l’engouement autour de l’artiste toujours grandissant à l’approche de l’hiver !