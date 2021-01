Woodkid à l’automne 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Woodkid sera en concert au Zénith de Toulouse le 31 octobre 2021.

De Woodkid on savait déjà qu’il faisait le pont entre l’ancien et le nouveau monde. Pas seulement parce que le français épingle à son palmarès des collaborations avec les étoiles les plus scintillantes de la culture pop – de Lana Del Rey à Drake en passant par Rihanna et Pharrell. Mais aussi parce qu’il est l’un des rares artistes à penser la transversalité de toutes les disciplines qui le fascinent et entre lesquelles il ne veut pas avoir à trancher, curieux de tout.



Avec un seul album « The Golden Age » il inscrivait son empreinte musicale et visuelle dans un succès critique et public. De retour l’automne dernier avec « Pale Yellow », ce génie de la musique revient plus en force que jamais.

Sa date prévu en février 2021 est désormais programmée au 31 octobre 2021. Il faudra être patient pour voir un show unique en son genre.





Infos et réservations : www.bleucitron.net