Ligue 2 : Un joueur du TFC diagnostiqué positif au COVID 19

Ce lundi 4 janvier, le TFC a fait savoir qu’un joueur du groupe professionnel a été diagnostiqué positif au COVID 19 après un test effectué samedi, préalablement à la rencontre de ce mardi face au Paris FC. C’est le seul cas dans le groupe pro.

Le TFC rappelle que « des mesures strictes de suivi et d’isolement ont été appliquées pour permettre au groupe professionnel de se préparer et s’entrainer normalement, en respectant scrupuleusement les consignes préconisées par les instances gouvernementales, les autorités sanitaires, l’Agence Régionale de Santé et la Ligue de Football Professionnel. Le Toulouse FC restera attentif à la bonne application du protocole sanitaire, faisant de la santé des joueurs, de l’ensemble du staff et du personnel administratif du Club, une priorité. »

La rencontre face à Paris FC est maintenue ce mardi soir.