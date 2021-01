Toulouse. Concours de la meilleure Galette des rois !

Partager Facebook

Ce lundi, la meilleur galette des rois sera connu après un grand concours à Toulouse organisé par l’Union des Artisans Boulangers pâtissiers de Haute-Garonne.

En raison de la crise sanitaire, le concours se déroule ce lundi à huis closeaux CAPEB de Jolimont pour décerner le prix de la meilleure couronne des rois briochée et la galette feuilletée frangipane. Pour élire les lauréats, il faudra présenter des produits de sa propre fabrication et le jury notera l’esthétique, le gout et le feuilletage ou la texture de la galette des rois.

Les gagnants de cette édition 2021 auront droit à une plaque en vitrine de leur boulangerie-pâtisserie décernée par l’Union des Artisans boulangers pâtissiers de Haute-Garonne.

D’ailleurs, où trouver de bonnes galettes des rois à Toulouse ?

En cette période, de nombreux toulousains cherchent à découvrir de bonnes galettes des rois. Il faut savoir que la Haute-Garonne compte pas moins de 480 artisans Boulangers-patissiers. A Toulouse, vous connaissez peut être de bonnes galettes. On en a retenus quelques unes en plus de votre boulangerie préférée.

> Patisserie Conté : 37 rue Croix Baragnon

> Pâtisserie La Bonbonnière : 41 rue des Tourneurs

> Le Poussin Bleu : 45 rue du Languedoc

> Pâtisserie Antoine Fornara : 31 avenue des Minimes

> L’or du pain : 21 avenue Honoré Serres

> Maison Pillon, plusieurs adresses à Toulouse et dans la région

> Sandyan de Yannick Delpech 54 bis, rue d’Alsace Lorraine