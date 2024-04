RK en concert cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le rappeur RK sera en live le 19 septembre 2024 au Bikini de Toulouse.

RK, c’est une trajectoire unique dans le rap français. Un gamin passionné qui sort son premier album à 16 ans et se retrouve quelques mois plus tard au top des charts. L’équation de RK c’est cinq ans de carrière, des centaines de milliers d’albums vendus, une Cigale à 16 ans, un Olympia à 17, un Zénith à 21.

4 ans plus tard, celui que l’on a vu grandir s’impose comme une jeune figure du rap français, et annonce pour 2024 une tournée et un Zénith de Paris, le 11 octobre 2024 !

RK sera le Jeudi 29 septembre 2024 au Bikini à 20h30, n’attendez plus pour prendre vos places sur box.fr