Water Rugby : A la rentre, des matchs sur la Garonne à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 8 au 11 septembre 2022, le Waterugby, ou rugby sur l’eau, revient au port de la Daurade à Toulouse avec un sacré line up.

Yann Delaigue, ancien ouvreur du XV de France, accompagné d’une trentaine d’anciens internationaux, invite le public du 8 au 11 septembre au Port de la Daurade, sur les bords de la Garonne. Dimitri Yachvili, Yoann Huget, Maxime Mermoz et plein d’autres légendes du rugby seront au rendez-vous pour partager un moment exceptionnel avec tous les amoureux(euses) de la fête et du ballon ovale. Cette 4e édition du Warterugby va faire le bonheur des toulousains avec un sacré line up.

30 anciennes légendes du rugby hexagonal et mondial qui comptent au total plus de 1000 sélections internationales viendront assurer le spectacle. Les Français, Christian Califano,

Vincent Clerc, Fabien Pelous, Thierry Dusautoir, Emile Ntamack , le Néo- zélandais Jerome Kaino, le Samoan Census Johnston, les Britanniques John Beattie et Delon Armitage, les Italiens Mauro et Mirco Bergamasco et bien d’autres, s’affronteront lors d’un tournoi EAU’LL STAR unique au monde !

Les femmes seront également présentes : deux sélections de joueuses emmenées par Fanny Horta, capitaine de l’Équipe de France à 7 Vice-Championne Olympique, seront mises à l’honneur lors d’un match de gala.

C’est quoi le Rugby sur l’eau?

Un barge flottante de 40x35m en guise de terrain de jeu, pas de touche, pas d’en-but : il faut littéralement plonger pour marquer ! Voici le concept du WateRugby ! Au total ce sont plus de 650 joueurs et joueuses qui vont fouler la pelouse et qui vont mouiller le maillot durant tout l’événement. Tournoi d’entreprises, Tournoi amateur(e )s, Initiations enfants : le WateRugby s’adresse à tous les publics, des plus petit(e)s aux plus grand(e)s.

En plus des légendes, on pourra voir un tournoi éditant mais aussi déambuler sur le village officiel avec des buvettes, des food trucks, des jeux, des expos…

Retrouvez toutes les informations sur : http://waterugby.com/