Electro Alternativ de retour à la rentrée 2022

Du 8 au 17 septembre, le Festival Electro Alternativ fera son grand retour à Toulouse. Cette grande fête des cultures Electro et digitales réunira des artistes comme Appolo Noir & Thomas Pons, Ben Klock, Brodinski, Imanu…

Depuis 17 ans , Electro Alternativ s’est imposé comme l’un des festivals électronique incontournable de la région sud-ouest et de Toulouse. Chaque année, on vibre au son des meilleures artistes de la discipline. Le Festival va de nouveau faire vibrer les lieux emblématiques de la vie culturelle toulousaine aux rythmes des musiques électroniques comme par exemple Le Bikini, le Metronum, le Connexion Live l’Université de Toulouse, les cinémas et tant d’autres.

Durant dix jours, le festival rassemble plus de 15 000 spectateur.rices autour d’une programmation éclectique alliant évènements clubs, concerts, conférences, workshops, performances, projections cinématographiques, animations jeunesse… Un festival pluriculturel à la pointe de la culture électronique contemporaine.

Et pour son retour, à la rentrée 2022, on découvrira Appolo Noir & Thomas Pons, Ben Klock, Brodinski, Imanu, InfectedMushroom, Flava D, Paloma Colombe Thys, Miley Serious, Kink, Euge, et tant d’autres.

