Vortex, Les Animaux Fantastiques, le Stade…que voir au cinéma cette semaine ?

Dans les sorties cinémas de la semaine, on découvrira Les Animaux Fantastiques, le Stade, A l’Ombre des filles, la Revanche des Crevettes Pailletées, les Gagnants et notre coup de coeur Vortex de Gaspard Noé.

Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore

de David Yates

Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse une équipe.

Le Stade de Éric Hannezo, Matthieu Vollaire

L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain, la plus titrée de France, face au challenge le plus ambitieux de son histoire. Malgré des adversaires tenaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent à corps perdus dans l’arène pour décrocher leur 5ème étoile de champion d’Europe et devenir …

A l’ombre des filles de Etienne Comar

Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues.

La Revanche des Crevettes Pailletées de Cédric Le Gallo, Maxime Govare

Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El Atreby

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

Les Gagnants de AZ, Laurent Junca

Avec JoeyStarr, AZ, Alban Ivanov

Deux gagnants vont passer une semaine à Marseille chez leur idole, filmés en live sur les réseaux. Problème : les deux gagnants sont des boulets…

Vortex de Gaspar Noé

Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.