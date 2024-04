Drive-Away Dolls, Quelques jours pas plus….Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Lourd programme cette semaine au cinéma avec entre autres Drive-Away Dolls, Quelques jours pas plus, Et plus si Affinités ou encore Godzilla x Kong.

Drive-Away Dolls de Ethan Coen

Avec Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein

Jamie et son amie Marian, sont à la recherche d’un nouveau départ. Elles se lancent dans un road trip mais les choses tournent mal lorsqu’elles croisent en chemin un groupe de criminels bras cassés.

Quelques jours pas plus de Julie Navarro

Avec Camille Cottin, Benjamin Biolay, Amrullah Safi

Arthur Berthier, critique rock relégué aux informations générales après avoir saccagé une chambre d’hôtel, découvre que le journalisme est un sport de combat. Envoyé à l’hôpital par un CRS en couvrant l’évacuation d’un camp de migrants, il tombe sous le charme de Mathilde.

Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire de Adam Wingard

Avec Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens

Le tout-puissant Kong et le redoutable Godzilla unissent leurs forces contre une terrible menace encore secrète qui risque de les anéantir et qui met en danger la survie même de l’espèce humaine. GODZILLA X KONG : LE NOUVEL EMPIRE remonte à l’origine des deux titans et aux mystères de Skull Island.

Et plus si affinités de Olivier Ducray, Wilfried Meance

Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Julia Faure

Usé par vingt-cinq ans de vie commune, le couple formé par Xavier et Sophie semble à bout de souffle. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’idée de Sophie d’inviter à dîner leurs voisins, Adèle et Alban, n’enchante pas Xavier. Il reproche à ce couple, visiblement très amoureux, son manque de discrétion, surtout la nuit !

Black Flies de Jean-Stéphane Sauvaire

Avec Tye Sheridan, Sean Penn, Michael Pitt

Ollie Cross, jeune ambulancier de New York, fait équipe avec Gene Rutkovsky, un urgentiste expérimenté. Confronté à la violente réalité de leurs quotidiens, il découvre les risques d’un métier qui chaque jour ébranle ses certitudes et ne lui laisse aucun répit.

Ducobu passe au vert de Elie Semoun

Avec Elie Semoun, Émilie Caen, Frédérique Bel

Nouvelle rentrée à Saint-Potache. Cette année Ducobu a une idée de génie : prendre une année sabbatique pour sauver la planète mais surtout pour sécher l’école ! Mais Latouche ne compte pas le laisser faire si facilement.