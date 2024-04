Avec Cinéminots, le jeune public retrouve son festival de cinéma !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cinéminots, le festival de cinéma jeune public de Toulouse, est de retour du 6 au 10 avril prochain.

Pour ce premier weekend des vacances scolaires, direction les cinémas de Toulouse et sa couronne pour une nouvelle édition de Cinéminots. Le festival fêtera sa 15e édition avec une belle programmation entre films cultes et inédits en salle.

Cette édition se veut aventureuse avec des films à la croisée des genres, mettant en scène de jeunes héros et héroïnes explorant avec curiosité le monde qui les entoure. Laissez-vous surprendre par l’envoûtant Riddle of fire et les péripéties des enfants des Explorateurs : l’aventure fantastique!, à moins que vous ne préfériez des films cultes comme Kiki la petite sorcière, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles ou encore le vivifiant Billy Elliot. La liste est encore longue avec un programme dingue pendant cinq jours !

Pour cet anniversaire, cinq cinémas de la région toulousaines accueilleront les familles pour des avant-premières, des projections de films cultes, des ateliers …Sans oublier une rencontre exceptionnelle avec un réalisateur, et le désormais traditionnel Ciné Show de la MJC Ciné 113. Rendez-vous au Cinéma Studio 7 à Auzielle, au Cinéma L’Autan de Ramonville, au Ciné Rex de Blagnac et au cinéma ABC de Toulouse.

Programmation :

Infos : http://cineminots.com/