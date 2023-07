Vivez le décollage d’Ariane 5 en direct depuis la Cité de l’Espace Toulouse !

Partager Facebook

Suivez le dernier décollage de la fusée Ariane 5 depuis la Cité de l’espace, en présence d’experts spatiaux et du public ce mardi.

Mardi 4 juillet 2023, à partir de 22h15, le grand public et la presse sont invités à assister en direct à la Cité de l’espace au dernier décollage de l’emblématique fusée Ariane 5 depuis le Centre Spatial Guyanais. Réunis dans les jardins de la Cité de l’espace, les spectateurs pourront suivre la retransmission vidéo de ce dernier lancement, qui sera projetée sur la réplique taille réelle de la fusée.

Depuis le Centre Spatial Guyanais, la fusée de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) va lancer les satellites de télécommunications Syracuse 4B et Heinrich Hertz. Ce lancement marquera la fin de 26 ans de « carrière » de cette fusée emblématique dont c’est le 117ème et dernier lancement.

Des experts exceptionnels présents pour l’événement

Le lancement sera retransmis en direct sur la fusée du site toulousain (cf. photo) et commenté par la Cité de l’espace et les experts spatiaux du CNES et de l’ESA autour d’une table-ronde qui se tiendra dès 22h30 sur le Belvédère de la fusée Ariane 5 taille réelle.

Les experts présents sur le plateau (et en direct du Centre Spatial Guyanais) reviendront sur les moments clés de l’histoire d’Ariane 5 et se projetteront dans le futur avec Ariane 6. Ils commenteront également en direct les étapes du décollage. Ce plateau grand public sera animé par Christophe Chaffardon Directeur Espace Culture et Sciences à la CITE DE L’ESPACE et Nicolas Berton médiateur scientifique en présence des experts suivants :

– Luce Fabreguettes chef de l’entité Infrastructure et chaîne de valeur, direction du transport spatial, ESA

– Sylvain Raynal, sous-directeur adjoint développement sol à la direction du transport spatial, CNES

– Philippe Curot, chef de projet sol P120C Ariane 6 à la direction du transport spatial, CNES

– Pierre Guilhem, chef de projet senior moyens sol Ariane 6, CNES des experts CNES interviendront en distanciel depuis le Centre Spatial Guyanais

Pour en savoir plus : https://www.cite-espace.com/a-la-une/dernier-decollage-ariane-5/