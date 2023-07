Le Festival des Lanternes de retour à Montauban fin 2023

Partager Facebook

Après avoir accueilli plus de 2 millions de visiteurs sur ses 5 premières éditions, le plus grand parc de lanternes d’Europe rouvrira ses portes à Montauban en décembre prochain. Et c’est un festival 100% renouvelé qui sera à découvrir dans le magnifique Jardin des Plantes, en plein cœur de la Ville, du 15 décembre 2023 au 11 février 2024. Mapping, hologrammes géants, sons et lumières, projections et lanternes lumineuses… plongeront les visiteurs dans un jardin extraordinaire et interactif de 3 hectares entre tableaux oniriques et créatures fantastiques.

Le festival des Lanternes de Montauban débutera le 15 décembre prochain et sera ouvert du mercredi au dimanche de 18h à 23h et chaque soir durant les vacances scolaires.

Festival des Lanternes – 6ème édition

Du 15 décembre 2023 au 11 février 2024

Jardin des Plantes – 82 000 Montauban

www.festivaldeslanternes-montauban.com