Le duo Vitaa & Slimane rajoute une deuxième date au Zénith de Toulouse en 2021. Le Versus Tour s’arrêtera donc les 27 novembre 2020 et le 6 novembre 2021.

Les deux artistes proposent un nouveau projet. VersuS, c’est les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo « Versus ».

Et en 2020, VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique mettant en scène les interprètes du tube « Je te le donne ». Un rendez-vous exceptionnel que vous donnent Slimane et Vitaa le temps d’une série de concerts uniques à travers toute la France, la Belgique et la Suisse.

Vu le succès de la date du 27 novembre 2020 au Zénith de Toulouse, Vitaa & Slimane rajoutent une date le 6 novembre 2021 toujours dans la salle toulousaine.

Vitaa & Slimane : Versus Tour

Le 27 novembre 2020

Le 6 novembre 2021

Le Zénith de Toulouse

Réservations à Box Office au 0534311000 ou sur box.fr