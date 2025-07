L’Été Toulousain Vibre au Rythme des Sonorités du Monde : Sababa 5, BIENSÜRE et Ago Gazo en Concert !

Partager Facebook

Toulouse, France – Préparez-vous à un été musical explosif et éclectique dans la Ville Rose ! Toulouse accueille cet été une série de concerts qui promettent de vous transporter à travers les continents, de la Méditerranée à l’Afrique, avec des artistes aux sonorités uniques et envoûtantes.

Sababa 5 & BIENSÜRE : Une Soirée Psychédélique et Orientale !

Jeudi 10 juillet à 19h, attendez-vous à une soirée haute en couleurs et en rythmes avec le double plateau Sababa 5 et BIENSÜRE, qui vous plongeront dans un univers psychédélique, indie et oriental.

Sababa 5 : Le Groove Méditerranéen qui Conquiert le Monde

Depuis leur irruption sur la scène musicale en 2016, Sababa 5 est devenu une figure incontournable du groove méditerranéen moderne. Ce groupe israélien a su repousser les frontières en fusionnant dynamiquement les sons du Moyen-Orient des années 70 avec des influences de surf, funk et disco, le tout porté par des instruments vintage.

Leur musique, une fusion unique entre l’Orient et l’Occident, mêle rythmes et mélodies méditerranéennes à des éléments de rock et de funk psychédélique. Le groupe a déjà conquis un public international, notamment avec le succès de leur single « Tokyo Midnight / Nasnusa » en featuring avec la chanteuse japonaise Yurika, et un EP remarqué avec la chanteuse yéménite Shiran Ztfira. Après avoir dévoilé leur premier album instrumental éponyme en septembre 2022 et enchanté le public des Trans Musicales de Rennes, ils ont sorti leur deuxième album, « Aspan », début 2024. Attendez-vous à un concert où le groove sera roi !

BIENSÜRE : L’Électro Disco Anatolienne made in Marseille

Né à Marseille, fruit d’amitiés et de rencontres méditerranéennes, BIENSÜRE est un trio d’électro disco anatolienne. Composé de Milan Petrucci, Hakan Toprak et Anselme Kavoukdjian, le groupe incarne une jeunesse révoltée dans une ville à la fois mélancolique et lumineuse. Leur musique est une exploration audacieuse où le groove, le breakbeat et les mélodies anatoliennes se rencontrent, portés par des vagues de synthés disco qui vous feront indubitablement danser.

AGO GAZO & Le Kaiju : L’Afro-Électro Transe du Togo

Plus tard dans le mois, le jeudi 31 juillet à 19h, préparez-vous à une immersion profonde avec AGO GAZO, précédé par la première partie assurée par Le Kaiju dans un registre afro-électro et world.

Ago Gazo est bien plus qu’un concert, c’est une expérience. Au Togo, le « Gazo » est la bande-son du quotidien, présente dans les joies comme dans les peines. S’inspirant de cette notion, Ago Gazo fusionne les musiques traditionnelles togolaises avec des sons électroniques pour créer un genre hybride où les notions de transe et de libération flottent haut. Percussions, instruments et chants traditionnels togolais se mêlent aux bécanes analogiques et synthés modulaires pour froisser les émotions et percuter les oreilles. Un voyage sonore unique qui promet de bousculer vos sens.

Cet été, Toulouse est définitivement la destination pour les amateurs de découvertes musicales et de rythmes venus d’ailleurs ! Restez connectés pour les lieux précis de ces événements inoubliables.

Lieu : Rooftop, Toulouse

Lien de réservation : interference