Magyd Cherfi, leader du groupe Zebda, sort « La part du Sarrasin » son nouveau roman pour la rentrée littéraire.

Bonne nouvelle pour les amoureux de la prose et des mots du toulousain, comme nous. Magyd Cherfi sort son nouveau récit aux éditions Actes Sud, une belle maison d’édition. Quatre ans après le succès de « Ma part du Gaulois », l’auteur s’intéresse à une autre facette de sa personnalité avec « La Part du Sarrasin ». Un livre revenant sur les jeunes années rock pré-Zebda, et qui résonne fortement actuellement. On y retrouve sa gouaille, son verbe et son talent pour les mots comme lors de ses chansons et ses autres récits.

L’histoire : « Après avoir conquis sa “part de Gaulois” en devenant le premier bachelier de sa cité, Magyd Cherfi , alias “le Madge”, fi le s’établir en centre-ville avec un colocataire, débute pour de bon dans la musique et commence à écu mer avec son groupe les scènes campagnardes ou périphériques, mêlant textes engagés, poésie du quotidien et rock dévastateur. Dans cette France des années 1980 où le Front national bombe le torse, ses anciens potes du quartier se mobilisent pour rejoindre la grande Marche des beurs. Pour peu de temps encore, sur Mitterrand se porte l’attente d’un pays moins raciste. Mais le délit de faciès a de l’avenir, les coups pleuvent et le métissage est la pire des qualités. Chanter pour ceux de la cité – les Sarrasins – est aussi illusoire que demeurer soi-même dans l’inatteignable identité du made in France. »

Un extrait de « La Part du Sarrasin »

Retrouvez dès aujourd’hui le livre aux éditions Actes Sud. Chez Toulouse Blog, on est en pleine lecture du roman après un coup de coeur pour Ma Part de Gaulois.