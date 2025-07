Dans L’Shed : Un Road-Trip Folk-Americana entre Gaspésie et Mississippi au Bijou !

Partager Facebook

Toulouse, France – Préparez-vous à un voyage musical unique ! Le duo québécois Dans L’Shed débarque au Bijou de Toulouse ce vendredi 12 septembre à 21h, pour une soirée qui promet de faire vibrer les âmes au rythme du folk-americana francophone.

Une Complicité Musicale Forgée par les Années

Dans L’Shed, c’est la rencontre et la collaboration d’Éric Dion et André Lavergne, deux musiciens originaires de la Gaspésie, dont la complicité est le fruit de plus de vingt ans passés ensemble sur scène. Le duo manie avec brio un véritable arsenal d’instruments : guitares, dobro, banjo et lap-steel, qu’ils font sonner avec une dextérité remarquable.

Leur signature musicale est une fusion audacieuse où la country, le blues et le bluegrass se télescopent avec harmonie. Attendez-vous à des grooves endiablés et des sections improvisées hautes en couleur, qui donnent à chaque morceau une dimension unique et entraînante.

Des Fresques Rurales et des Histoires en Musique

Chaque composition de Dans L’Shed est une véritable fresque sonore. Le duo excelle à peindre des tableaux ruraux, peuplés de personnages attachants, puisant parfois dans le riche répertoire traditionnel du Sud des États-Unis. Leurs chansons racontent des histoires, invitent à l’évasion et transportent l’auditeur dans des paysages lointains.

Sur scène, les harmonies à deux voix et les slides incandescents transforment le concert en un véritable road-trip. Du charme authentique de la Gaspésie aux sonorités profondes du delta du Mississippi, les cordes des instruments vibrent autant que les récits qu’elles portent.

Ne manquez pas cette soirée unique au Bijou, une invitation au voyage et à la découverte d’un folk-americana francophone d’une grande authenticité.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 12 septembre à 21h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 14€

– Catégorie 2 : 12€

– Catégorie 3 : 9€

Réservations :

Le Bijou