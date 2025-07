Événement Exclusif à Toulouse : Steve Aoki au Poney Club pour les 10 Ans de Valliue !

Partager Facebook

Toulouse, France – Les fans de musique électronique de Toulouse et d’ailleurs sont sur le point de vivre un moment historique ! Le jeudi 24 juillet 2025, le Poney Club accueillera pour la toute première fois la superstar mondiale Steve Aoki pour un événement exceptionnel. Cette soirée, conçue pour célébrer les 10 ans du webzine Valliue, promet d’être une déflagration sonore et visuelle.

Steve Aoki : Une Première Atttendue à Toulouse

Connu pour ses performances scéniques déjantées, ses « cake-facings » et son énergie inépuisable, Steve Aoki est une icône de la scène EDM (Electronic Dance Music) internationale. Sa venue à Toulouse marque un moment clé pour la ville et ses clubbers, qui attendent ce rendez-vous depuis longtemps. Préparez-vous à un show dont il a le secret, entre drops massifs et interactivité avec le public.

Un B2B Exclusif en France : Matisse & Sadko b2b Third Party

Pour compléter cette affiche de rêve, l’événement proposera un b2b (back-to-back) exclusif sur le sol français entre deux duos incontournables de la scène progressive house : les frères russes Matisse & Sadko et le duo londonien Third Party. Cette collaboration promet un set dynamique et rempli de mélodies entraînantes, mélangeant leurs styles distinctifs pour une synergie unique.

L’After Événement à l’Opium Club : Une Réouverture Symbolique !

Et ce n’est pas tout ! Pour prolonger la fête, un immense after est prévu à l’Opium Club. Ce lieu emblématique de la vie nocturne toulousaine rouvrira exceptionnellement ses portes le temps d’une nuit symbolique, offrant aux clubbers l’opportunité de danser jusqu’au bout de la nuit dans une ambiance survoltée.

Cet événement est une occasion en or de célébrer une décennie de musique et de culture électronique avec Valliue, en compagnie de certains des plus grands noms de la scène mondiale. Réservez votre jeudi 24 juillet, car cette nuit-là, Toulouse va vibrer comme jamais !

Infos Pratiques :

Date : jeudi 24 juillet 2025 à 18h00

Lieu : Le Poney Club, Toulouse

Réservations :

Le Poney Club