Événement Électro de l’Été : Eric Prydz Débarque au Poney Club de Toulouse !

Toulouse, France – Les amateurs de musique électronique ont rendez-vous avec une légende ! Le Poney Club de Toulouse s’apprête à accueillir Eric Prydz, figure emblématique de la scène mondiale, le jeudi 17 juillet de 18h à 23h30. Préparez-vous à une soirée inoubliable sous le signe de la progressive house et d’un son inimitable.

Une Icône de la Musique Électronique à Toulouse

Depuis plus de 20 ans, le nom d’Eric Prydz est synonyme de production musicale impeccable et d’un style unique qui traverse les générations. Artiste certifié platine, il est l’architecte de certains des plus grands titres de la progressive house. Ses succès planétaires, tels que « Call on Me » (2004), « Pjanoo » (2008), « We Are Mirage » (2014) ou encore « Opus » (2016), résonnent encore dans toutes les mémoires.

Mais Eric Prydz, c’est aussi le concepteur des shows live les plus impressionnants techniquement pour un artiste en tournée, à l’image de ses expériences HOLO/EPIC. Il a enflammé les scènes les plus légendaires du monde, du Madison Square Garden à la Brixton Academy. Avec plusieurs nominations aux Grammy Awards et une émission de radio sur Beats1, Prydz a toujours su dominer les charts, y compris sous ses alias Pryda et Cirez D.

Son dévouement absolu à son art, en tant que producteur et DJ, lui a permis d’acquérir une position unique : celle de séduire aussi bien les connaisseurs de la scène underground que les foules immenses des main-stages. Sa venue à Toulouse est un événement à ne pas manquer pour tous les passionnés d’électro.

Un Warm-up Assuré et un B2B Inédit

Pour accompagner Eric Prydz sur l’affiche de cet événement très attendu, la soirée débutera avec le talentueux Cabza, qui se chargera du warm-up, promettant de faire monter la température dès les premières heures.

Le public aura également le plaisir d’assister à un b2b (back-to-back) prometteur entre Simon Gabriel et Modlight, ajoutant une touche de dynamisme à cette programmation déjà exceptionnelle.

Rendez-vous le 17 juillet au Poney Club pour une soirée qui s’annonce mémorable avec l’un des artistes les plus respectés de la scène électronique mondiale !

Infos Pratiques :

Date : jeudi 17 juillet de 18h à 23h30

Lieu : Le Poney Club de Toulouse

