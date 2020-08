Ligue 2 : Départ raté pour le Toulouse FC face à Dunkerque (0-1)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après plusieurs mois sans compétition, le Toulouse FC s’est incliné en ouverture du Championnat de France Ligue 2 ce samedi après-midi au Stadium face à Dunkerque (0-1).

Dans un Stadium quasi vide, 4412 spectateurs, Toulouse a raté son départ en Ligue 2. Les violets new look avaient à coeur de bien débuter la saison dans un contexte sanitaire très particulier, et dès l’entame, c’est ce qu’on ressent. Les premières occasions sont toulousaines avec dès la 6e minute un but refusé pour un hors jeu de Aaron Leya Iseka. L’attaquant tentera une minute plus tard une belle frappe mais qui file dans les tribunes.

La première période est en faveur des locaux sans pour autant que le gardien nordiste soit inquiété un seul instant. Dunkerque démarque fort le second acte et va rapidement surprendre les toulousains. A la 55e, sur un long centre de Sy, le nouvel entrant Bruneel place une tête croisée imparable au second poteau (0-1).

Un coup sur la tête pour les violets qui ne parviendront jamais à revenir dans la rencontre malgré quelques occasions. Premier match première défaite. Il faudra se reprendre dès la semaine prochaine sur la pelouse de Grenoble.

« Un paquet de joueurs, voire tous, ont été surpris du niveau de la Ligue 2. »

Pour l’entraineur Philippe Gardent ,« c’est forcément une énorme déception. On s’était préparé pour une autre issue, mais on n’a pas mis tout ce qu’il fallait pour remporter ce match. Les rares bonnes séquences aperçues ont été trop insuffisantes. On a montré trop de lacunes techniques. Entre les intentions et la véritable prestation sur le terrain, il y a une trop grande différence ». Avant d’ajouter qu’ « un paquet de joueurs, voire tous, ont été surpris du niveau de la Ligue 2. Ce n’était pas un match facile. Au départ, j’ai senti mon équipe crispée. Les choses commençaient à venir mais on a été incapables de nous montrer dangereux devant le but. Après, dès qu’on prend un but, ça devient compliqué. Dunkerque a bien défendu et a su gérer ce score. »

Toujours en après match, le technicien toulousain pense à l’avenir « Je connaissais l’étendue du travail en arrivant. Psychologiquement comme techniquement, il n’y pas de raison d’être pessimiste mais il faudra renforcer ce groupe, c’est une certitude ». Et tout cela passera forcement par un recrutement. « On connaît l’urgence de la situation dans le recrutement. Attention, les choses ne sont pas aussi simples. On sait que l’on va recruter, maintenant on ne sait pas quand les recrues arriveront. D’ici le 5 octobre, 4 à 5 joueurs vont nous rejoindre. Nous faisons un métier où le temps manque tout le temps. Quoiqu’il en soit, il faut prendre des points le plus rapidement possible. L’équipe qui a été alignée aujourd’hui avait les moyens de l’emporter. Ce n’est pas le cas, et c’est notre faute. »