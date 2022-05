Visitez les Serres Municipales de Toulouse ce week-end

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Samedi 7 et dimanche 8 mai, toute la journée, les Serres Municipales de Toulouse ouvrent leurs portes au public. Découvrez toute une collection de fleurs et plantes destinés à embellir la ville Rose.

Avec les beaux jours, et pour finir les vacances de Printemps, les Serres Municipales ouvrent leurs portes. Les toulousains pourront réaliser de belles ballades à travers 2, 3 hectares où naissent plus de 330 plantes par an pour embellir Toulouse. En plus en cette saison, les plantes offrent une palette de couleurs et de formes étonnantes, une gamme de senteurs subtiles et envoûtante.

Rendez-vous sur deux jours les 7 et 8 mai de 9h à 18h aux Serres Municipales, 19 boulevard de la Marne.