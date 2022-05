Le Festival Alchimie du Jeu ce week-end à Toulouse

Partager Facebook

Les amateurs de jeux de plateau, jeux extérieurs, espace rooms et autres ont rendez-vous ce week-end pour la 20e édition du festival Alchimie du Jeu au Meett de Toulouse.

Le temps d’un week end, le festival Alchimie du jeu de Toulouse propose à ses visijoueurs toutes sortes d’activités ludiques en accès libre ! De nombreuses associations de jeux de la région toulousaine s’allient dans un seul et même but : partager le plaisir du jeu avec le plus grand nombre.

Pour ses 20 ans, le festival Alchimie du jeu de Toulouse 2022 vous propose : jeux de rôles, jeux en extérieur, jeux classiques, jeux en bois, animations, jeux géants, jeux en avant-première, jeux de demain présentés par leurs auteurs, … mais aussi , tournois, rencontres et autographes avec vos auteurs favoris…

Rendez-vous au au MEETT les 6, 7 et 8 Mai 2022 pour la 20ème édition.

Infos : https://alchimiedujeu.fr/