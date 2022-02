Vidéo – Ligue 2 : Le TFC déroule face au Havre (4-0)

Partager Facebook

Lundi soir, dans son antre du Stadium de Toulouse, le TFC a fait parler ses armes offensives pour s’offrir Le Havre (4-0) lors de la 25e journée de Ligue 2. Les violets restent seuls leaders du championnat !

En championnat, Toulouse continue son excellent mois de février. Et surtout séduit toujours par son jeu offensif. Faut dire qu’en ce deuxième mois de l’année c’est pas moins de 11 buts en trois matchs. Dont à chaque fois quatre unités au Stadium: Face à Dijon (4-1) et au Havre (4-0)! Et ce lundi l’addition du TFC nous est offerte par R. Nicolaisen (24′), A. Onaiwu (27′), B. van den Boomen (s.p, 48’) et N. Ngoumou (80’).

Avec ce résultat, Toulouse reste leader de Ligue 2 avec trois points d’avance sur le Paris FC (2e) et six sur Ajaccio (3e).