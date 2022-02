La Cinémathèque de Toulouse rend hommage à John Cassavetes

Partager Facebook

Du 1er au 24 mars 2022, la Cinémathèque de Toulouse débutera un cycle autour d’un des plus grands réalisateurs du cinéma indé américain : John Cassavetes.

En plus de 25 ans et une douzaine de réalisations, John Cassavetes a posé les bases du cinéma indépendant américain dans une période où le Nouvel Hollywood prend son envol. Pendant cette période, le réalisateur ne cessera de marquer son indépendance esthétique et financière. Ses cachets d’acteur et l’hypothèque de sa maison lui permettront de produire ses films. Des films redécouverts avec le temps en raison de la difficulté de distribution de son vivant.

Il a enfin réuni autour de lui une véritable famille des plus extraordinaires du cinéma américain : Gena Rowlands, Peter Falk, Ben Gazzara… Et il est tout simplement indispensable au cinéma.

Mais rien de mieux que Blow Up sur Arte pour en savoir plus sur le réalisateur !

En tout cas, il aura marqué toute une génération de cinéastes et la Cinémathèque de Toulouse lui offre une mise en lumière à sa hauteur.

LES FILMS AU PROGRAMME

Shadows – John Cassavetes (1959)

La Ballade des sans-espoir – John Cassavetes (Too Late Blues, 1961)

Un enfant attend – John Cassavetes (A Child Is Waiting, 1963)

À bout portant – Don Siegel (The Killers, 1964)

Les Douze Salopards – Robert Aldrich (The Dirty Dozen, 1967)

Faces – John Cassavetes (1968)

Rosemary’s Baby – Roman Polanski (1968)

Husbands – John Cassavetes (1970)

Minnie and Moskowitz (1971)

Une femme sous influence – John Cassavetes (A Woman Under the Influence, 1974)

Meurtre d’un bookmaker chinois – John Cassavetes (The Killing of a Chinese Bookie, 1976)

Opening Night – John Cassavetes (1977)

Gloria – John Cassavetes (1980)

Love Streams – John Cassavetes (1984)

John Cassavetes (Hollywood 1965, Paris 1968) – André S. Labarthe, Hubert Knapp

Pour en savoir plus : https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2301