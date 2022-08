Une rentrée en musique à Toulouse

Partager Facebook

L’Opéra et l’Orchestre national du Capitole participent à la « rentrée en musique », le jeudi 1er septembre.

Initiée par les Ministres de la Culture et de l’Éducation nationale en septembre 2017, dans une volonté commune d’encourager les pratiques musicales scolaires et périscolaires, la « rentrée en musique » ouvrira la rentrée des classes 2022, avec sa 6ème édition.

Élèves, professeurs, parents, chorales et orchestres sont invités à chanter et jouer dans toutes les écoles et les établissements.

La sensibilisation du jeune public à l’opéra, à la danse et à la musique classique fait partie des objectifs primordiaux que l’Opéra et l’Orchestre national du Capitole se sont fixés, au travers de leurs actions éducatives, en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Toulouse. La « rentrée en musique » s’inscrit notamment dans la continuité de projets comme Le Bus Figaro, adaptation en une heure et en français du Barbier de Séville de Rossini.

En tournée dans les établissements scolaires, ce spectacle a rencontré plus de 7000 élèves en mai 2022. À l’occasion de cette « rentrée en musique », des musiciens de l’Orchestre national du Capitole, ainsi que la soprano Céline Laborie, interviendront dans plusieurs établissements scolaires.

Rentrée en musique – Jeudi 1er septembre :

> 9h45 – Collège Nicolas-Louis Vauquelin

161, rue Nicolas-Louis Vauquelin – 31100 Toulouse

JEAN-MARC SERRE Scènes

Quatuor de cuivres de l’ONCT

> 14h – Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie

1, rue de l’Abbé Jules Lemire – 31300 Toulouse

VERDI Falstaff (Sul fil d’un soffio etesio, air de Nannetta)

PUCCINI Gianni Schicchi (O mio babbino caro, air de Lauretta)

DEBUSSY Nuit d’étoiles

LOEWE My Fair Lady (I could have danced all night)

Céline Laborie, soprano

Cyril Kubler, piano

> 16h45 – École élémentaire Jules Géraud Saliège

3, rue Lise Meitner – 31200 Toulouse

Le Chant des partisans

Chorale de l’École Saliège

Quatuor de cuivres de l’ONCT