A Toulouse, les 500 font leur rentrée !

Les 500 des Halles retrouvent les clients à Toulouse pour sa rentrée et proposent tout une programmation pour fêter leur retour.

Pendant que les travaux se poursuivent aux Halles de la Cartoucherie, les 500 des Halles ont vu le jour à deux pas du chantier en décembre dernier. Les 500, c’est un bar, une cave à vin, trois stands de restauration, une épicerie mais c’est aussi un espace culturel, accueillant des animations artistiques et associatives chaque semaine, bref un lieu hybride en mouvement permanent.

Les 500 étant le laboratoire des futures Halles de la Cartoucherie (ouverture en septembre 2023) ont donc pour objectif de vous proposer une programmation éclectique avec trois axes principaux : la culture, la food et le sport. Pour fêter la rentrée, tout le mois de septembre se fera sur le signe de la bonne humeur avec une programmation. Pêle-mêle, on aura droit à du Stand Up le mardi, une foire au livre, des cours de pilate le dimanche, des blind test, un tournoi de pétanque, des soirées quizz ou encore un weekend fleurs…tout pour prolonger l’été !







Plus d’infos : https://www.instagram.com/les500deshalles/