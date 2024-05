The Congos et The Gladiators en concert à Toulouse

Ce mercredi 8 mai, le Bikini Toulouse accueille The Congos et The Gladiators pour une soirée reggae exceptionnelle.

Les CONGOS sont un des derniers groupe jamaïcain resté dans sa formation originale depuis les années 70 et on ressent forcément cette unité, cette cohésion puissante lors de leurs concerts qui sont autant de véritables messes rastafariennes. Bien entendu leur notoriété s’est d’abord construite autour du mythique album « Heart of the Congos » enregistré au légendaire studio Black Ark de Lee « Scratch » Perry et qui contient des perles du reggae roots mettant à l’honneur leur performances vocales comme « Open The Gate » ou « CongoMan » mais surtout « Fisherman » qui est considéré par le magazine Rolling Stone comme l’un des dix meilleurs titres reggae de tous les temps. Toujours infatigables, un nouvel album sortira au printemps 2024 à l’occasion d’une tournée européenne où ils partageront l’affiche avec les GLADIATORS, un autre grand nom de la musique jamaïcaine.

Les GLADIATORS ont été fondés en 1967 par Albert Griffiths qui a choisi ce nom après avoir vu les combats de gladiateurs dans le fim « Ben Hur ». L’idée de ces hommes qui combattaient pour leur liberté, à l’image de la lutte contre Babylone, séduit aussitôt les rastas et colle encore aujourd’hui au combat contre la dureté de la vie en Jamaïque. Ayant toujours enchaîné les tournées depuis cette époque, Albert Griffiths décide de prendre une retraite méritée en 2004 en passant le leadership des GLADIATORS à son fils Al à l’occasion de la sortie de l’album « Father and sons », son autre fils Anthony assurant déjà la batterie au sein du groupe depuis 1997.

https://youtu.be/8LPBCBkcDBE

Réservations : lebikini.com